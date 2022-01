WWE: A febbraio il prossimo PPV in Arabia e avrà l’Elimination Chamber match (Di giovedì 13 gennaio 2022) La WWE nel 2022 non ha previsto il classico evento in PPV che si colloca tra la Royal Rumble e WrestleMania. Una situazione insolita per la routine degli eventi WWE, che quest’anno si terranno per la maggior parte di sabato. Nel confuto degli eventi, però, mancava all’appello la variabile dell’evento arabo che come di consueto la WWE tiene nella prima metà dell’anno. Sembra che la scelta della compagnia sia quella di tenere un evento a febbraio. Lo aveva segnalato già la settimana scorsa Fightful Select e adesso lo conferma anche PWInsider, aggiungendo che nell’evento sarà probabilmente disputato almeno un Elimination Chamber match. La WWE dovrebbe tenere l’evento il 19 febbraio, a circa venti giorni di distanza dalla Rumble che si terrà invece il 29 gennaio. Non possiamo che attendere comunicazioni ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 13 gennaio 2022) La WWE nel 2022 non ha previsto il classico evento in PPV che si colloca tra la Royal Rumble e WrestleMania. Una situazione insolita per la routine degli eventi WWE, che quest’anno si terranno per la maggior parte di sabato. Nel confuto degli eventi, però, mancava all’appello la variabile dell’evento arabo che come di consueto la WWE tiene nella prima metà dell’anno. Sembra che la scelta della compagnia sia quella di tenere un evento a. Lo aveva segnalato già la settimana scorsa Fightful Select e adesso lo conferma anche PWInsider, aggiungendo che nell’evento sarà probabilmente disputato almeno un Elimination. La WWE dovrebbe tenere l’evento il 19, a circa venti giorni di distanza dalla Rumble che si terrà invece il 29 gennaio. Non possiamo che attendere comunicazioni ...

Advertising

zazoomblog : WWE: A febbraio il prossimo PPV in Arabia e avrà l’Elimination Chamber match - #febbraio #prossimo #Arabia - TSOWrestling : La #WWE pianifica il prossimo evento Arabo. Che ne pensate, sarà come Crown Jewel? #TSOS // #TSOW - raffyhawk : RT @mkp17: WWE: ritorno in Arabia sabato 19 febbraio - mkp17 : WWE: ritorno in Arabia sabato 19 febbraio -