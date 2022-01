Wta 500 Sydney 2022: il montepremi e il prize money (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Sydney 2022, in programma da lunedì 10 a sabato 15 gennaio. Presenti straordinarie protagoniste del circuito professionistico femminile, tra le quali spiccano Ashleigh Barty, Garbine Muguruza, Emma Raducanu, Anett Kontaveit, Iga Swiatek, Petra Kvitova e Ons Jabeur. Riflettori inoltre su Sofia Kenin, campionessa Slam e rientrata recentemente a pieno regime dopo un serio infortunio. Nessuna giocatrice italiana presente in main draw, sebbene lo spettacolo sia assicurato considerando il tasso tecnico medio sul cemento outdoor aussie. Il prize money totale dell’evento australiano corrisponde a 444.685 euro, dei quali 87.097 saranno dedicati alla vincitrice del torneo di riferimento, con annessi 470 punti ad alimentare lo ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ile ildel Wta 500 di, in programma da lunedì 10 a sabato 15 gennaio. Presenti straordinarie protagoniste del circuito professionistico femminile, tra le quali spiccano Ashleigh Barty, Garbine Muguruza, Emma Raducanu, Anett Kontaveit, Iga Swiatek, Petra Kvitova e Ons Jabeur. Riflettori inoltre su Sofia Kenin, campionessa Slam e rientrata recentemente a pieno regime dopo un serio infortunio. Nessuna giocatrice italiana presente in main draw, sebbene lo spettacolo sia assicurato considerando il tasso tecnico medio sul cemento outdoor aussie. Iltotale dell’evento australiano corrisponde a 444.685 euro, dei quali 87.097 saranno dedicati alla vincitrice del torneo di riferimento, con annessi 470 punti ad alimentare lo ...

