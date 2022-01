Windows dice addio ad un design storico e si aggiorna

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 13 gennaio 2022)sicon il Patch Tuesday di Gennaio 2022 pacchetto cumulativo KB5009566 ed è pronto a modificare ildel tasto volume dopo 10 anni. Microsoft ha rilasciato il primo Patch Tuesday (Gennaio 2022 pacchetto cumulativo KB5009566 ) conmenti che affrontano 97 vulnerabilità di sicurezza, tra cui sei zero-day pubblicamente note. Corretta anche una falla di tipo “wormable” sfruttabile dai malware per auto-diffondersi tra reti. Nel dettaglio, le vulnerabilità sono così classificate: 41 sono di tipo EoP (Elevation of Privilege); 9 sono di bypass delle funzioni di sicurezza; 29 sono di tipo RCE (Remote Code Execution); 6 di tipo ID (Information Disclosure); 9 di tipo Denial of Service; 3 di tipo spoofing. Tra glimenti di sicurezza c’è anche quello per ...