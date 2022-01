Weber | Berlusconi al Colle? Ha il pieno sostegno del Ppe

Advertising

Antonio_Tajani : Questa mattina durante la riunione dell'@EPPGroup ho illustrato la situazione italiana in vista dell'elezione del n… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Quirinale, Weber a Sky TG24 : #Berlusconi ben preparato, totale sostegno del PPE - PaoloBersani : @SkyTG24 @ellle_it @mediasettgcom24 @staseraitalia @rainews @tg1rai @avvenire_nei @Adnkronos @fratelliditalia… - statodelsud : Quirinale, Weber a Sky TG24 : Berlusconi ben preparato, totale sostegno del PPE - Pino__Merola : Quirinale, Weber a Sky TG24 : Berlusconi ben preparato, totale sostegno del PPE -

Ultime Notizie dalla rete : Weber Berlusconi

ilGiornale.it

Il sostegno del Ppa aSecondo il capogruppo del Ppe Manfred, l'Italia è debole senza l'Europa, ma lo stesso si può dire anche per l'Europa senza il supporto del Belpaese. Si tratta ...... così la vedo da un punto di vista europeo - aggiunge- E per questo penso che Silviosarebbe un ottimo candidato per la Presidenza della Repubblica. Guiderebbe il paese nella giusta ...Il capogruppo del Ppe al parlamento europeo Manfred Weber conferma il sostegno della compagine al leader di Forza Italia ...Il capogruppo del Ppe al parlamento europeo Manfred Weber conferma il sostegno della compagine al leader di Forza Italia ...