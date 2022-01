Watergate polacco o lotta alla corruzione? Cosa scuote la Polonia

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Facile, per le testate europee, rintracciare un nesso tra lo scandalo politico scoppiato nel 1972 presso il Comitato nazionale democratico, legato alle intercettazioni illegali effettuate dai repubblicani di Nixon, e il caso Pegasus che sembra paralizzare il dibattito parlamentare e la rassegna stampa in. I media esteri snocciolano i fatti in maniera approssimativa, limitandosi ad elencarne la sequenza: i servizi polacchi tramite lo spyware israeliano Pegasus, in vista delle elezioni politiche del 2019, hanno hackerato il telefono di Krzysztof Brejza, senatore del partito di opposizione Piattaforma Civica (Platforma Obywatelska), nonché figlio di Ryszard Brejza, attuale sindaco di Inowroclaw. Presto, capiremo l’importanza della parentela. Secondo un’analisi rivelata da CitizenLab, società di tecnologia che opera nel campo del data-driven, lo smartphone di ...