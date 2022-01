Volley, Trento-Cannes in tv oggi: orario e diretta streaming gironi Champions League 2022 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tutto pronto per Itas Trentino-AS Cannes Dragons, sfida valevole per la terza giornata della Pool E di Cev Champions League 2021/2022 di Volley maschile. Gli uomini di coach Lorenzetti vanno a caccia dei tre punti per rimanere in scia a Perugia, attualmente prima nel girone a punteggio pieno. La formazione francese però non starà a guardare e proverà a conquistare punti sul difficile campo di Trento. L’appuntamento è per le ore 20.30 italiane di giovedì 13 gennaio alla BLM Group Arena di Trento. Di seguito le informazioni per vedere la partita. REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL E: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE TV E streaming – La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Discovery +, cui è possibile ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tutto pronto per Itas Trentino-ASDragons, sfida valevole per la terza giornata della Pool E di Cev2021/dimaschile. Gli uomini di coach Lorenzetti vanno a caccia dei tre punti per rimanere in scia a Perugia, attualmente prima nel girone a punteggio pieno. La formazione francese però non starà a guardare e proverà a conquistare punti sul difficile campo di. L’appuntamento è per le ore 20.30 italiane di giovedì 13 gennaio alla BLM Group Arena di. Di seguito le informazioni per vedere la partita. REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL E: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE TV E– La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Discovery +, cui è possibile ...

