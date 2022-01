Volley, Champions League 2021/22: Trento si sbarazza facilmente della pratica Cannes (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nessun problema per l’Itas Trentino contro gli AS Cannes Dragons nel terzo turno di Champions League 2021/22. pratica archiviata con un netto 3-0 (25-13; 25-13; 25-13), che non lascia grande spazio a discussioni. I tre punti permettono alla squadra italiana di rimanere in corsa per la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Partita dominata sostanzialmente dal primo all’ultimo punto dalla squadra di Angelo Lorenzetti, che può permettersi di effettuare molte sostituzioni, facendo ruotare quasi tutti i suoi effettivi. Partenza a razzo per i trentini, che si portano subito sul 7-1 mettendo enorme pressione ai francesi con il servizio e concretizzando con percentuali in attacco stellari lungo tutto il set, che chiudono comodamente sul 25-13. Stesso copione ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nessun problema per l’Itas Trentino contro gli ASDragons nel terzo turno di/22.archiviata con un netto 3-0 (25-13; 25-13; 25-13), che non lascia grande spazio a discussioni. I tre punti permettono alla squadra italiana di rimanere in corsa per la qualificazione ai quarti di finalemassima competizione europea. Partita dominata sostanzialmente dal primo all’ultimo punto dalla squadra di Angelo Lorenzetti, che può permettersi di effettuare molte sostituzioni, facendo ruotare quasi tutti i suoi effettivi. Partenza a razzo per i trentini, che si portano subito sul 7-1 mettendo enorme pressione ai francesi con il servizio e concretizzando con percentuali in attacco stellari lungo tutto il set, che chiudono comodamente sul 25-13. Stesso copione ...

