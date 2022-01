Vittorio Feltri e Andrea Crisanti ospiti di Accordi&Disaccordi venerdì 14 gennaio alle 22.45 su Nove. Con Marco Travaglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Torna ‘Accordi&Disaccordi’, l’appuntamento settimanale del Nove con la politica e l’attualità, con ospiti, notizie e servizi per raccontare i temi caldi dell’agenda del nostro Paese. Il primo appuntamento della nuova stagione, venerdì 14 gennaio alle 22.45, vede ospiti il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri e il professor Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia e virologia dell’Università di Padova. I conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi discuteranno con i loro ospiti della delicata fase politica alla vigilia della nomina del nuovo presidente della Repubblica e dei riflessi che potrebbe avere sul governo, senza dimenticare l’aggiornamento sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Torna ‘Accordi&Disaccordi’, l’appuntamento settimanale delcon la politica e l’attualità, con, notizie e servizi per raccontare i temi caldi dell’agenda del nostro Paese. Il primo appuntamento della nuova stagione,1422.45, vedeil direttore editoriale di Liberoe il professor, direttore del Dipartimento di Microbiologia e virologia dell’Università di Padova. I conduttori Luca Sommi eScanzi discuteranno con i lorodella delicata fase politica alla vigilia della nomina del nuovo presidente della Repubblica e dei riflessi che potrebbe avere sul governo, senza dimenticare l’aggiornamento sulla ...

Advertising

fattoquotidiano : “Sferzante critica e satira”, il gip di Milano archivia la querela per diffamazione di Vittorio Feltri contro Andre… - 618Q1 : RT @PapagniGrace: Vittorio Feltri: 'cura psichiatrica ai No Vax' • Imola Oggi - ValeValentina2 : RT @PapagniGrace: Vittorio Feltri: 'cura psichiatrica ai No Vax' • Imola Oggi - Acmor3 : RT @PapagniGrace: Vittorio Feltri: 'cura psichiatrica ai No Vax' • Imola Oggi - AlbertoSomma4 : RT @PapagniGrace: Vittorio Feltri: 'cura psichiatrica ai No Vax' • Imola Oggi -