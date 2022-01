Violenze di Milano, parla l’autrice del video: «Non temo ritorsioni, ho fatto la cosa giusta» (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Non temo ritorsioni, ho fatto la cosa giusta e la rifarei. Preferivo non essere indifferente, non volevo tornare a casa sapendo che potevo fare qualcosa e non l’avevo fatta». Più che una testimone chiave, Chiara, giovane di Cesenatico, è stata decisiva la notte di Capodanno quando, durante le Violenze di Milano a piazza Duomo, non ha esitato ad aiutare una ragazza 19enne, che quella notte, assieme ad altre giovani, è stata aggredita da un gruppo di 30-40 uomini. «Ero a Milano per trascorrere qualche giorno – racconta all’Adnkronos – e mi sono data appuntamento in piazza con degli amici quando ho visto questo gruppo di ragazzi. Ho pensato che stessero facendo una rissa, così ho preso il telefono in mano e ho fatto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Non, holae la rifarei. Preferivo non essere indifferente, non volevo tornare a casa sapendo che potevo fare quale non l’avevo fatta». Più che una testimone chiave, Chiara, giovane di Cesenatico, è stata decisiva la notte di Capodanno quando, durante ledia piazza Duomo, non ha esitato ad aiutare una ragazza 19enne, che quella notte, assieme ad altre giovani, è stata aggredita da un gruppo di 30-40 uomini. «Ero aper trascorrere qualche giorno – racconta all’Adnkronos – e mi sono data appuntamento in piazza con degli amici quando ho visto questo gruppo di ragazzi. Ho pensato che stessero facendo una rissa, così ho preso il telefono in mano e ho...

