Violenze di Capodanno a Milano, il video girato dalla testimone e consegnato alla Polizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) La notte di Capodanno, durante le Violenze sessuali in piazza Duomo, una testimone ha girato un video. Queste immagini sono state poi consegnate alla Polizia e ora fanno parte dell'indagine coordinate dalla Procura. Nel video si vedono alcuni momenti delle aggressioni: la Polizia Scientifica userà il filmato per accertare le responsabilità e individuare gli autori delle aggressioni

