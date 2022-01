Violenze Capodanno Milano | autrice filmato | “Non temo ritorsioni”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “Non, ho fatto la cosa giusta e la rifarei. Preferivo non essere indifferente, non volevo tornare a casa sapendo che potevo fare qualcosa e non l’avevo fatta”. Più che una testimone chiave, Chiara, giovane di Cesenatico, è stata decisiva la notte diquando, durante ledi piazza Duomo, non ha esitato ad aiutare una ragazza di 19enne, che quella notte, assieme ad altre giovani, è stata aggredita da un gruppo di 30-40 uomini. “Ero aper trascorrere qualche giorno – racconta all’Adnkronos – e mi sono data appuntamento in piazza con degli amici quando ho visto questo gruppo di ragazzi. Ho pensato che stessero facendo una rissa, così ho preso il telefono in mano e ho fatto partire il video, come faccio spesso. Solo che quando ho stoppato mi sono resa conto di quello ...

poliziadistato : A seguito delle perquisizioni di ieri, nei confronti di 18 giovani, due di loro sono stati fermati a Milano e Torin… - matteosalvinimi : #Salvini: Penso alle violenze di capodanno a Milano, agli sbarchi di clandestini, all'aumento di reati e femminicid… - Corriere : Il diario delle molestie di Milano: «In 50 ci hanno accerchiate, strappandoci anche i vestiti» - kiuspo73 : RT @GiorgiaMeloni: Sulle aggressioni a sfondo sessuale della notte di capodanno tutti zitti: dalle femministe ai paladini dell’accoglienza.… - IlSignorDiablo : RT @ShooterHatesYou: Due parole sulle violenze in Piazza del Duomo a Capodanno -

Ultime Notizie dalla rete : Violenze Capodanno

Più che una testimone chiave, Chiara, giovane di Cesenatico, è stata decisiva la notte diquando, durante ledi piazza Duomo, non ha esitato ad aiutare una ragazza di 19enne, che ...Chi sono Abdallah Bouguedra e Mahmoud Ibrahim , i due ragazzi sottoposti a fermo per lediin piazza Duomo a Milano? Fino a poche ore fa, i genitori continuavano a difenderli con forza, come emerso dalla trasmissione Ore 14, definendoli dei bravi ragazzi. In particolar ...“Sono state eseguite perquisizioni nei confronti di 18 soggetti di cui 3 minorenni” in seguito alle violenze di Capodanno a Milano, “sia stranieri che italiani: due di loro hanno ricevuto un decreto d ...Milano, 13 gen. "Non temo ritorsioni, ho fatto la cosa giusta e la rifarei. Preferivo non essere indifferente, non volevo tornare a casa sapendo che potevo fare ...