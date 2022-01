Viola detenzione domiciliare | preso e incarcerato a Salerno

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ha abbandonato lache gli era stata concessa e per questo motivo è finito di nuovo in carcere: è successo a, dove gli agenti della Polizia Penitenziaria del nucleo distrettuale di esecuzione penale esterna (UDEPE) hanno rintracciato un uomo di 46 anni, R.R., di cui si erano perse le tracce da ormai diversi giorni. Le indagini, durate tre giorni, hanno consentito l’individuazione del detenuto che, dopo essere stato ascoltato dal sostituto procuratore di turno diè stato di nuovo messo in carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

