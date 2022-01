Vince 500mila euro quasi per sbaglio | il miracolo che tutti ricorderanno | pazzesco

Leggi su yeslife

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Lasciasenza parole la storia di una fortunata turista in Piemonte: ferma per comprare due sigarette, ha improvvisamente vinto. Una notizia strepitosa ha sconvolto la cittadina di Boca, in provincia di Novara, quando una turista che passava di lìper caso ha vinto un’importante somma di denaro al gratta e vinci. L'articolo proviene da YesLife.it.