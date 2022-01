VIDEO Marco Odermatt vince il superG di Wengen: trionfo svizzero sulla Lauberhorn, Kilde battuto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Marco Odermatt ha vinto il superG di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Lo svizzero ha domato la mitica pista Lauberhorn, riuscendo a conquistare una vittoria di lusso su uno dei tracciati più iconici del Circo Bianco. L’elvetico ha trionfato di fronte al proprio pubblico, precedendo di 23 centesimi il norvegese Aleksander Kilde e di 58 centesimi l’austriaco Matthias Mayer. Si tratta della sesta vittoria stagionale per Marco Odermatt, la seconda in superG dopo quella timbrata lo scorso 2 dicembre, mentre gli altri quattro sigilli sono giunti in gigante. L’elvetico ha allungato in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo, mettendo un’ulteriore ipoteca sulla ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022)ha vinto ildi, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Loha domato la mitica pista, riuscendo a conquistare una vittoria di lusso su uno dei tracciati più iconici del Circo Bianco. L’elvetico ha trionfato di fronte al proprio pubblico, precedendo di 23 centesimi il norvegese Aleksandere di 58 centesimi l’austriaco Matthias Mayer. Si tratta della sesta vittoria stagionale per, la seconda indopo quella timbrata lo scorso 2 dicembre, mentre gli altri quattro sigilli sono giunti in gigante. L’elvetico ha allungato in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo, mettendo un’ulteriore ipoteca...

Advertising

mengonimarco : Il nuovo appuntamento fisso del mercoledì? Trovare uno spoiler per #ilRiff del giorno dopo. Domani con me, per il t… - La7tv : #dimartedi Marco Travaglio contro Mario Draghi: 'È iniziata la caduta di Superman' - La7tv : #ottoemezzo Marco Travaglio attacca Mario Draghi: 'Chiedere ai giornalisti di non fare le domande è roba da Corea d… - marco_turetta : RT @fratotolo2: #Crisanti attacca #Bassetti: 'Dichiarazione da analfabeta di epidemiologia' Gli “esperti” iniziano a scannarsi tra di loro… - marco_turetta : RT @OrtigiaP: Non sono stati fati studi di carcinogenesi e genotossicità sui vaccini a mRNA, il che significa che la genotossicità può caus… -