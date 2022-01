VIDEO / In monopattino al Colosseo: Villar saluta Roma così (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gonzalo Villar lascia la Roma per trasferirsi al Getafe. Il centrocampista ha voluto salutare squadra e città con post e VIDEO pubblicati sui social Leggi su golssip (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gonzalolascia laper trasferirsi al Getafe. Il centrocampista ha volutore squadra e città con post epubblicati sui social

