VIDEO Dominik Paris 7° nel superG di Wengen: l’azzurro si carica per le discese sulla Lauberhorn (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dominik Paris ha conquistato il settimo posto nel superG di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. l’azzurro ha disputato una buona prova sulla mitica pista Lauberhorn, commettendo però una sbavatura nel finale che gli ha tolto tre-quattro decimi. L’altoatesino ha chiuso a 98 centesimi di ritardo dallo svizzero Marco Odermatt, splendido trionfatore sulla pista di casa. Il nostro portacolori può comunque ritenersi soddisfatto per questo risultato e si lancia verso le due discese libere, in programma su questo tracciato iconico tra domani e sabato: l’obiettivo è quello di ottenere dei riscontri di lusso, in modo da continuare a inseguire la Sfera di Cristallo di specialità (al momento è in testa alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022)ha conquistato il settimo posto neldi, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino.ha disputato una buona provamitica pista, commettendo però una sbavatura nel finale che gli ha tolto tre-quattro decimi. L’altoatesino ha chiuso a 98 centesimi di ritardo dallo svizzero Marco Odermatt, splendido trionfatorepista di casa. Il nostro portacolori può comunque ritenersi soddisfatto per questo risultato e si lancia verso le duelibere, in programma su questo tracciato iconico tra domani e sabato: l’obiettivo è quello di ottenere dei riscontri di lusso, in modo da continuare a inseguire la Sfera di Cristallo di specialità (al momento è in testa alla ...

