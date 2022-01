VIDEO Dakar 2022, gli highlights della tappa 11. Carlos Sainz si impone tra le auto, Kevin Benavides vince tra le moto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si è disputata oggi l’undicesima e penultima tappa del rally Dakar 2022, che ha visto andare in scena una speciale di 346 km con partenza ed arrivo a Bisha. Tra le auto vittoria di Carlos Sainz e Lucas Cruz (Team Audi Sport), mentre tra le moto successo di Kevin Benavides (Red Bull KTM Factory Racing). Tra i quad affermazione di Marcelo Medeiros (Team Marcelo Medeiros), infine tra i camion vittoria per Eduard Nikolaev, Evgenii Iakovlev e Vladimir Rybakov (Kamaz – Master). Nelle immagini di Dailymotion gli highlights generali della penultima tappa della Dakar 2022. GLI highlights della ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si è disputata oggi l’undicesima e penultimadel rally, che ha visto andare in scena una speciale di 346 km con partenza ed arrivo a Bisha. Tra levittoria die Lucas Cruz (Team Audi Sport), mentre tra lesuccesso di(Red Bull KTM Factory Racing). Tra i quad affermazione di Marcelo Medeiros (Team Marcelo Medeiros), infine tra i camion vittoria per Eduard Nikolaev, Evgenii Iakovlev e Vladimir Rybakov (Kamaz – Master). Nelle immagini di Dailymotion gligeneralipenultima. GLI...

Advertising

Eurosport_IT : Per far felice i bambini basta davvero poco ?? Grande Danilo Petrucci ?????? (?? @petrux9 ) #Dakar | #Dakar2022 |… - dakar : Stage 11 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Kamil Wisniewski ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - Eurosport_IT : Scene del tutto normali alla Dakar ???? #Dakar2022 | #Dakar - LuigiBicoque : RT @Eurosport_IT: Scene del tutto normali alla Dakar ???? #Dakar2022 | #Dakar - ogaetan31 : RT @Eurosport_IT: Scene del tutto normali alla Dakar ???? #Dakar2022 | #Dakar -