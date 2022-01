Vicenza | manifestarono in ricordo di Mussolini | cinque condannati per apologia del fascismo Dovranno risarcire l’Anpi

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Non solo le condanne per gli irriducibili nostalgici fascisti che hanno celebrato l’anniversario della morte di Benitocon il braccio destro alzato, ma anche un risarcimento danni al, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. La sentenza emessa adal giudice Luigi Lunardon, che ha accolto in buona parte le richieste del pubblico ministero Maria Elena Pinna, non lascia dubbi: le manifestazioni che inneggiano al regime del Ventennio costituiscono un reato. O perlomeno ha costituito unaillecita quel raduno di un manipolo di persone avvenuto il 28 aprile di quattro anni fa davanti al cimitero del capoluogo berico.dei sette imputati sono statia un mese di reclusione e 120 euro di multa, con sospensione condizionale della pena, mentre ...

Advertising

fattoquotidiano : Vicenza, manifestarono in ricordo di Mussolini: cinque condannati per apologia del fascismo. Dovranno risarcire l’A… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza manifestarono

Il Fatto Quotidiano

'Il caso Pirozzi alla Sambenedettese? E' capitato anche a me, allenavo ile il Verona mi voleva incontrare, ma i tifosi non vollero,, ma io non ne parlai neanche. Non ci andai e basta, erano gli anni '80. Può succedere anche se dispiace. Certe cose si ..."Il caso Pirozzi alla Sambenedettese? E' capitato anche a me , allenavo ile il Verona mi voleva incontrare, ma i tifosi non vollero,, ma io non ne parlai neanche. Non ci andai e basta, erano gli anni '80. Può succedere anche se dispiace. Certe cose si ...