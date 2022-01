Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 gennaio 2022)DEL 13 GENNAIOORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SI STA IN CODA SULLA STATALE PONTINA TRA CASTELNO E POMEZIA NORD DIREZIONE LATINA IN VIA APPIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO AD ALBANO TRA VIA MOLE DI CASTEL GANDOLFO E VIA APPIA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA RALLETNAMENTI E CODE TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO MENTRE IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE DIREZIONE LA STORTA PERCORRENDO LA PROVINCIALE ...