Via De Cesare si tutelino gli interessi dei pedoni e dei commercianti (Di giovedì 13 gennaio 2022) È bello vedere come la città sia un continuo fermento di cantieri. Sicuramente grazie alle misure del Governo si sta rimettendo in moto l'economia, ma vogliamo segnalare al Commissario Cardellicchio la difficoltà che vivono i cittadini e i commercianti nell'attraversamento dei marciapiedi come in particolare in Via De Cesare. Una parte di Via De Cesare è imbrigliata da due cantieri uno di fronte all'altro che hanno completamente occupato i rispettivi marciapiedi e non è possibile garantire il passaggio pedonale a ridosso delle attività commerciali e diventa impossibile attraversare quel tratto in sicurezza per qualunque pedone che deve districarsi pericolosamente lungo il tratto stradale. L'amministrazione Melucci ha lavorato duro per riattivare l'economia, per creare condizioni di sviluppo delle attività commerciali, ma ...

