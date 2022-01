Vestiti da Squid Game per promuovere il vaccino: il video del ristorante “Arcade and Food” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Arcade and Food” torna a vestire le tute rosse del “Gioco del Calamaro”, stavolta non per invitare i clienti a tentare di superare audaci prove nelle serate a tema, bensì per invitare tutti a prendere parte alla campagna vaccinale, in modo da tornare a godersi le serate nell’hamburgeria di Via Nomentana 111 in tutta tranquillità e sicurezza. Per “Arcade and Food” non è la prima volta che veste i panni dei personaggi della serie coreana sbarcata su Netflix nello scorso anno, ma aveva già messo a punto degli eventi a tema ispirate proprio a “Squid Game”. Tre serate che hanno fatto registrare il tutto esaurito in poche ore dal lancio sui social, hanno riscosso un grandissimo successo, ma che richiedeva un minimo di preparazione all’attività fisica per poter partecipare e sperare di ... Leggi su influencertoday (Di giovedì 13 gennaio 2022) “and” torna a vestire le tute rosse del “Gioco del Calamaro”, stavolta non per invitare i clienti a tentare di superare audaci prove nelle serate a tema, bensì per invitare tutti a prendere parte alla campagna vaccinale, in modo da tornare a godersi le serate nell’hamburgeria di Via Nomentana 111 in tutta tranquillità e sicurezza. Per “and” non è la prima volta che veste i panni dei personaggi della serie coreana sbarcata su Netflix nello scorso anno, ma aveva già messo a punto degli eventi a tema ispirate proprio a “”. Tre serate che hanno fatto registrare il tutto esaurito in poche ore dal lancio sui social, hanno riscosso un grandissimo successo, ma che richiedeva un minimo di preparazione all’attività fisica per poter partecipare e sperare di ...

icanalwaysdream : @roserome1927 Naaahhhh, entreranno in campo vestiti da Squid Game. - flovien : Giocheranno vestiti da squid game per non far capire chi è che ha il Covid? -