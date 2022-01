Verso l’ingresso senza Green Pass al supermercato e dal medico (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non sarà più necessario mostrare il Green Pass quando si va a fare la spesa al supermercato, quando ci si reca in farmacia, in ospedale o presso l’ambulatorio del medico di base, e dal veterinario. Green Pass allentato, frutto della percentuale di vaccinati è al 89,58 % L’aula del Senato ha approvato con 130 voti favorevoli, 14 contrari e nessun astenuto il decreto Covid varato dal governo il 26 novembre scorso e che allenta anche il Green Pass rafforzato. Ora Passerà alla Camera per la conversione in legge definitiva. Il provvedimento prevede l’estensione, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, alla somministrazione della dose di richiamo e dell’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, scolastico, dei settori della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non sarà più necessario mostrare ilquando si va a fare la spesa al, quando ci si reca in farmacia, in ospedale o presso l’ambulatorio deldi base, e dal veterinario.allentato, frutto della percentuale di vaccinati è al 89,58 % L’aula del Senato ha approvato con 130 voti favorevoli, 14 contrari e nessun astenuto il decreto Covid varato dal governo il 26 novembre scorso e che allenta anche ilrafforzato. Oraerà alla Camera per la conversione in legge definitiva. Il provvedimento prevede l’estensione, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, alla somministrazione della dose di richiamo e dell’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, scolastico, dei settori della ...

