Venuti: “Vittoria di forza, abbiamo dimostrato chi siamo” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la partita di Coppa Italia contro il Napoli. Venuti ha realizzato la rete del momentaneo 2 a 3. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago – Venuti gol Napoli Fiorentina Coppa Italia Venuti: “Vittoria di forza, serviva una reazione” “L’importante era vincere, inutile girarci intorno. Dopo la sconfitta con il Torino serviva una reazione, al di là del risultato ci serviva la prestazione e l’abbiamo fatta. Questa Vittoria è sintomo di compattezza, fin dall’inizio della stagione dopo ogni sconfitta c’è stata una reazione, significa che il gruppo è sano e sa dove vuole arrivare”. “Bomber di Coppa Italia? Scherziamo anche nello spogliatoio, spero di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lorenzo, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la partita di Coppa Italia contro il Napoli.ha realizzato la rete del momentaneo 2 a 3. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago –gol Napoli Fiorentina Coppa Italia: “di, serviva una reazione” “L’importante era vincere, inutile girarci intorno. Dopo la sconfitta con il Torino serviva una reazione, al di là del risultato ci serviva la prestazione e l’fatta. Questaè sintomo di compattezza, fin dall’inizio della stagione dopo ogni sconfitta c’è stata una reazione, significa che il gruppo è sano e sa dove vuole arrivare”. “Bomber di Coppa Italia? Scherziamo anche nello spogliatoio, spero di ...

