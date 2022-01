Venerdì 14 gennaio ci sarà sciopero nazionale dei trasporti: ecco tutti gli orari (Di giovedì 13 gennaio 2022) sciopero del trasporto pubblico locale Venerdì 14 gennaio 2022: ecco gli orari della protesta nelle principali città italiane Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal annunciano uno sciopero del trasporto pubblico della durata di 4 ore Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal hanno indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale della durata di 4 ore per Venerdì 14 gennaio 2022. Dopo lo sciopero dei treni della scorsa settimana, arriva un’altra agitazione che rischia di provocare disagi a lavoratori e pendolari. La motivazione posta a base della vertenza dalle organizzazioni sindacali è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022)del trasporto pubblico locale142022:glidella protesta nelle principali città italiane Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Ugl Fna e Faisa Cisal annunciano unodel trasporto pubblico della durata di 4 ore Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Ugl Fna e Faisa Cisal hanno indetto unodel trasporto pubblico locale della durata di 4 ore per142022. Dopo lodei treni della scorsa settimana, arriva un’altra agitazione che rischia di provocare disagi a lavoratori e pendolari. La motivazione posta a base della vertenza dalle organizzazioni sindacali è ...

