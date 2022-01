Veiove | il culto romano proveniente da un’antica divinità infernale etrusca

Leggi su metropolitanmagazine

giovedì 13 gennaio 2022

il Dio Vediovis da una giovanile italica di origine, protettore della fecondità. Vediovis, l'antica italica dall'ambigua natura La figura di Vediovis è avvolta nel mistero. Per gli etruschi era il Dio della vendetta, raffigurato come un giovinetto cinto da una corono d'alloro, in mano delle frecce e, al suo fianco, una capra. Tuttavia, Vediovis in latino, è noto anche in ambito sannita; le frecce possono essere paragonate ai fulmini di Giove, un'immagine che suggerisce come quest'ultimo fosse considerato un dio che punisce ma con giustizia.