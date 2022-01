Valentino Rossi ha deciso: sciolte le riserve, il suo futuro dopo le corse in moto è stabilito (Di giovedì 13 gennaio 2022) Valentino Rossi ha scelto il suo futuro dopo il ritiro dalla motoGP: la decisione del pilota nove volte campione del mondo. Valentino Rossi ha deciso il suo futuro. Annunciato il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 13 gennaio 2022)ha scelto il suoil ritiro dallaGP: la decisione del pilota nove volte campione del mondo.hail suo. Annunciato il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

SkySportMotoGP : Valentino Rossi guiderà l'Audi R8 LMS del team WRT nel 2022 #SkyMotori - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Inizia la nuova carriera con le auto dell'ex campione di MotoGp - SkyTG24 : Valentino Rossi correrà nel GT World Challenge Europe - Fb_ItaTop10 : Today, 13/01, top Facebook Italian link posts are from: 1. Valentino Rossi VR46 Official 2. Tgcom24 3. Lercio 4. Gi… - flamulamaria : Valentino Rossi correrà sull'Audi del team Wrt nel Gt World Challenge Europe. In pista a Imola e Misano -