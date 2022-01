"Vaccino? Enorme test di massa sulla popolazione mondiale; ecco lo studio". Alessandro Meluzzi, l'ultima agghiacciante sparata (Di giovedì 13 gennaio 2022) E indovinate Alessandro Meluzzi oggi che fa? Presto detto: rilancia un po' di propaganda no-vax, quella della peggior risma, lunare e pericolosa, complottista fino al midollo. Già, il Vaccino anti-Covid come un Enorme test di massa sulla popolazione mondiale. E ancora, l'onnipresente teoria secondo la quale il Vaccino modificherebbe il dna umano. Insomma, il peggio del peggio del peggior complottismo. Ma tant'è, oggi Meluzzi sceglie ri rilanciare un improbabile "studio incubo di genetista tedesco su Science Direct", così spiega nel tweet in cui propone il link che riporta, appunto, al "studio-incubo". E nel pezzo si legge che il Covid e vaccini "modificano il dna ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) E indovinateoggi che fa? Presto detto: rilancia un po' di propaganda no-vax, quella della peggior risma, lunare e pericolosa, complottista fino al midollo. Già, ilanti-Covid come undi. E ancora, l'onnipresente teoria secondo la quale ilmodificherebbe il dna umano. Insomma, il peggio del peggio del peggior complottismo. Ma tant'è, oggisceglie ri rilanciare un improbabile "incubo di genetista tedesco su Science Direct", così spiega nel tweet in cui propone il link che riporta, appunto, al "-incubo". E nel pezzo si legge che il Covid e vaccini "modificano il dna ...

Advertising

PietroMazzara : Tre dosi di vaccino ?? Gente che ha sintomi lievi anche con due (l’ho avuto da poco), ma si pensa a chiudere gli st… - sbbbbbbbblllll : @stebellentani Sta parlando di uno scenario che non esiste. In ogni caso si proteggono (tipo miei parenti) quando c… - fezcombo : RT @LucaTeodori3V: Credere nel vaccino è stato un errore enorme. Fino a quando non vi renderete conto di ciò, anche se ammetterlo è diffici… - 3Vmovimento : RT @LucaTeodori3V: Credere nel vaccino è stato un errore enorme. Fino a quando non vi renderete conto di ciò, anche se ammetterlo è diffici… - udcandrano : RT @paolabinetti: ?? Se non ci sforziamo a difendere con i dovuti vaccini anche i popoli dell’area mediterranea sarà un problema enorme per… -