Vaccini, l’uscita di Ema sulla “insostenibilità di richiami ogni quattro mesi” non riguarda l’emergenza ma la strategia a lungo termine (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Non possiamo continuare a dare dosi di richiamo ogni tre o quattro mesi“. È la frase pronunciata martedì da Marco Cavaleri, responsabile per i Vaccini dell’Ema, durante un briefing video con la stampa in collegamento da Amsterdam. Potrebbe essere tradotta in un presunto scetticismo dell’Agenzia europea per i medicinali nei confronti del booster contro il Covid. Il concetto espresso da Cavaleri, però, si inseriva in un discorso più ampio, che distingueva tra la situazione di emergenza che stiamo vivendo oggi con il diffondersi della variante Omicron e quella che invece dovrà diventare una strategia di lungo respiro. Cavaleri infatti ha spiegato: “Se l’uso dei richiami potrebbe essere considerato parte di un piano di emergenza, vaccinazioni ripetute a brevi intervalli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Non possiamo continuare a dare dosi di richiamotre o“. È la frase pronunciata martedì da Marco Cavaleri, responsabile per idell’Ema, durante un briefing video con la stampa in collegamento da Amsterdam. Potrebbe essere tradotta in un presunto scetticismo dell’Agenzia europea per i medicinali nei confronti del booster contro il Covid. Il concetto espresso da Cavaleri, però, si inseriva in un discorso più ampio, che distingueva tra la situazione di emergenza che stiamo vivendo oggi con il diffondersi della variante Omicron e quella che invece dovrà diventare unadirespiro. Cavaleri infatti ha spiegato: “Se l’uso deipotrebbe essere considerato parte di un piano di emergenza, vaccinazioni ripetute a brevi intervalli ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, l’uscita di Ema sulla “insostenibilità di richiami ogni quattro mesi” non riguarda l’emergenza ma la strat… - bvaira96 : Un anno dopo l'uscita dei vaccini, si invitano i no vax a cambiare idea e si obbligano i vaccinati a non andare a s… - ggjaki84 : @LucaFerrettiIta Ondate possano essere molto molto brevi e poco 'dannose'. L'unico vero rischio che vedo oggi è la… - Melaion : @GiovanniBerluni @albecop @LuigiColangel @AmoreSneaks Idiota! Questi pseudo vaccini non impediscono l'infezione né… - MaCriHeller : @claudiodalpiaz @DiegoFusaro @an_paci Pfizer e’ appena uscita con una cura specifica, sono pillole in caso di conta… -