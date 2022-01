Usa | la Corte suprema boccia il vaccino obbligatorio per le grandi aziende voluto da Biden

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Niente obbligo vaccinale, nessun obbligo di presentare settimanalmente il certificato di tampone negativo al Covid e nessun obbligo per i lavoratori No vax di indossare le mascherine nei luoghi di lavoro al chiuso. È quanto deciso oggi, 13 gennaio, dallastatunitense che hato i provvedimenti introdotti solo tre giorni fa dall’amministrazione, validi per tutte lepresenti sul territorio statunitense con più di 100 dipendenti. Secondo i giudici della, infatti, l’amministrazione non ha il potere di imporre tali requisiti per l’accesso sui luoghi di lavoro senza l’autorizzazione del Congresso. «Sebbene il Congresso abbia indiscutibilmente conferito all’Occupational Safety and Health Administration ...