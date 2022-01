Usa: 50 mila dollari per arruolarsi nell'esercito (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cercasi soldati qualificati. L'esercito americano è alle prese con una carenza di reclute e per questo ha messo sul piatto un bonus da 50 mila dollari per chi sceglie la carriera militare. Ad alcune ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cercasi soldati qualificati. L'americano è alle prese con una carenza di reclute e per questo ha messo sul piatto un bonus da 50per chi sceglie la carriera militare. Ad alcune ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa mila Usa: 50 mila dollari per arruolarsi nell'esercito Finora era arrivato a 40 mila dollari. L'Esercito sta cercando di trovare persone per coprire circa 150 settori sia come servizio attivo sia come riserva selezionata. Serve personale soprattutto nei ...

USA, richieste sussidi disoccupazione aumentano sopra attese Salgono e più del previsto, le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 7 gennaio , i "claims" sono risultati pari a 230.000 unità, in aumento di 23 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 207.000. Il dato è peggiore delle attese ...

Usa: 50 mila dollari per arruolarsi nell'esercito Cercasi soldati qualificati. L'esercito americano è alle prese con una carenza di reclute e per questo ha messo sul piatto un bonus da 50 mila dollari per chi sceglie la carriera militare. (ANSA) ...

