Uomini e Donne, proprio lui sale sul trono: anticipazioni bomba (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nuova esperienza da tronista per il ragazzo a Uomini e Donne. Il tronista durante la puntata odierna conoscerà le sue corteggiatrici. Dopo aver subito un'amara delusione da Roberta Ilaria Giusti che ha scelto Samuele Carniani, Maria De Filippi ha fatto salire Luca Salatino sul trono della trasmissione. L'ex corteggiatore, quindi, adesso è diventato uno dei protagonisti della trasmissione. Durante la puntata odierna, inoltre, conoscerà tutte le sue corteggiatrici. Il bel romano quindi è pronto ad affiancare Matteo Ranieri sul trono di Canale 5. Lo studio della celebre trasmissione di Canale 5 (via Screenshot)Stando alle anticipazioni del 13 gennaio di Uomini e Donne, i telespettatori assisteranno ad un Luca pronto a conoscere le sue corteggiatrici ...

