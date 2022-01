Uomini e Donne oggi, anticipazioni 13 gennaio 2022: in studio il nuovo tronista Luca e Gemma Galgani (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo la scelta di Roberta, la proposta di Maria De Filippi che ha chiesto a Luca, corteggiatore ‘rifiutato’ di salire sul trono, e dopo aver visto al centro dello studio nuovi corteggiatori per Ida e Biagio quasi ‘innamorato’ di Elena, al punto da chiederle l’esclusiva, oggi torna Uomini e Donne con un’altra imperdibile puntata. E tanti colpi di scena. Ma cosa succederà in studio giovedì 13 gennaio? I riflettori su chi saranno puntati? Scopriamolo insieme! Uomini e Donne 13 gennaio 2022: ultime news su Gemma Galgani Dopo l’ennesima delusione e la rottura con il cavaliere Leonardo, la dama torinese Gemma Galgani, una delle più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo la scelta di Roberta, la proposta di Maria De Filippi che ha chiesto a, corteggiatore ‘rifiutato’ di salire sul trono, e dopo aver visto al centro dellonuovi corteggiatori per Ida e Biagio quasi ‘innamorato’ di Elena, al punto da chiederle l’esclusiva,tornacon un’altra imperdibile puntata. E tanti colpi di scena. Ma cosa succederà ingiovedì 13? I riflettori su chi saranno puntati? Scopriamolo insieme!13: ultime news suDopo l’ennesima delusione e la rottura con il cavaliere Leonardo, la dama torinese, una delle più ...

Advertising

oss_romano : #12gennaio In apertura dell'inserto Religio, leggi la storia di padre Davide De Guidi. Da anni il #comboniano itali… - AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - letsgolesb1anz : RT @m4rkrenton: quando dico che lavoro in un ufficio di sole donne la reazione è sempre '??????' 'chissà che clima' 'uuuuh vi scannerete ogni… - free17__ : @lupoferoce8 ??????? ne ho capito abbastanza fidati! La seguo da uomini e donne e tra cadute di stile e falsi teatrin… -