Uomini e Donne, anticipazioni 13 gennaio: Luca inizia come tronista. Nuova frequentazione per Gemma (Di giovedì 13 gennaio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 13 gennaio: cosa succederà nella puntata di oggi? Dal titolo si può già capire che l’emozione non mancherà! Uomini e Donne, anticipazioni 13 gennaio: Luca Salatino sul Trono L’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, dopo il rifiuto da parte della ragazza, che ha preferito uscire da “Uomini e Donne” con Samuele Carniani, e dopo aver accettato la proposta di Maria De Filippi di diventare tronista, inizierà a sperare di trovare così l’anima gemella. C’è la farà? Per Gemma Galgani, dopo Leonardo Bozzetti arriva Stefano Ancora una volta, dopo l’ennesima cocente delusione con Leonardo Bozzetti, la storica dama del Trono Over amata e odiata ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 13 gennaio 2022)13: cosa succederà nella puntata di oggi? Dal titolo si può già capire che l’emozione non mancherà!13Salatino sul Trono L’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, dopo il rifiuto da parte della ragazza, che ha preferito uscire da “” con Samuele Carniani, e dopo aver accettato la proposta di Maria De Filippi di diventare, inizierà a sperare di trovare così l’anima gemella. C’è la farà? PerGalgani, dopo Leonardo Bozzetti arriva Stefano Ancora una volta, dopo l’ennesima cocente delusione con Leonardo Bozzetti, la storica dama del Trono Over amata e odiata ...

