Unomattina in famiglia, Tiberio Timperi diretto: “Quando posso …” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tiberio Timperi lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore televisivo il quale da diverso tempo è al timone di una trasmissione molto importante di casa Rai, ovvero Unomattina in famiglia. Ebbene, sembra proprio che in questi ultimi giorni il noto conduttore abbia rilasciato un’importante intervista a Tv sorrisi e canzoni parlando di questi ultimi anni che sono stati caratterizzati, come tutti sappiamo, dalla pandemia da Covid.19. Il noto conduttore sembra abbia fatto delle dichiarazioni che hanno fatto tanto riflettere. Tiberio Timperi, il conduttore e i buoni propositi per il nuovo anno Tiberio Timperi, nel corso di questi ultimi giorni sembra abbia rilasciato un’intervista molto interessante, facendo una sorta di bilancio di quelli che sono ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 gennaio 2022)lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore televisivo il quale da diverso tempo è al timone di una trasmissione molto importante di casa Rai, ovveroin. Ebbene, sembra proprio che in questi ultimi giorni il noto conduttore abbia rilasciato un’importante intervista a Tv sorrisi e canzoni parlando di questi ultimi anni che sono stati caratterizzati, come tutti sappiamo, dalla pandemia da Covid.19. Il noto conduttore sembra abbia fatto delle dichiarazioni che hanno fatto tanto riflettere., il conduttore e i buoni propositi per il nuovo anno, nel corso di questi ultimi giorni sembra abbia rilasciato un’intervista molto interessante, facendo una sorta di bilancio di quelli che sono ...

Advertising

SarahFFans : RT @Silvia_Mio86: Ammetto che all'inizio della sua carriera, Sarah Felberbaum non mi piaceva molto, l'apprezzavo a Top of the Pops ma non l… - Silvia_Mio86 : Ammetto che all'inizio della sua carriera, Sarah Felberbaum non mi piaceva molto, l'apprezzavo a Top of the Pops ma… - hughbluebird : Uno mattina in famiglia - Rai1 (dal minuto 46:07) - hughbluebird : A proposito, leggo anche che nei giorni scorsi hanno parlato di #Ciao2021 a Unomattina in Famiglia su Rai1 e TV Tal… - fainformazione : CHIARA TAIGI in RAIPlay - RAIUNO Programma UnoMattina in Famiglia - Puntata dell'8 gennaio 2022 CHIARA TAIGI - R… -