Uniti contro le pressioni cinesi. L'appello del ministro lituano Landsbergis (Di giovedì 13 gennaio 2022) Quarant'anni, da poco più di uno è ministro degli Esteri della Lituania, da quasi sette è leader dell'Unione Patriottica, partito conservatore che fa parte della famiglia dei popolari europei. Gabrielius Landsbergis, professione ammazzadraghi. O almeno così lo ha definito Politico, inserendolo tra i suoi 28 personaggi più influenti d'Europa per il 2022, una classifica capeggiata dal presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. "Sta guidando la carica contro la Cina", scrive nelle motivazioni la testata europea. Con lui a capo della diplomazia, il piccolo Stato baltico, un'ex repubblica sovietica, ha abbandonato il "17+1", cioè il formato che la Cina (il "+1") aveva costruito con 17 Paesi dell'Europa centro-orientale. E l'ha fatto invitando l'Unione europea a un maggior coordinamento sulla Cina, che proprio con quella piattaforma di ...

