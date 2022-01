Una vita, anticipazioni 13 gennaio 2022: la richiesta di Genoveva (Di giovedì 13 gennaio 2022) Genoveva, dopo aver gridato vendetta nei confronti di Felipe, farà una richiesta alquanto inaspettata al commissario. La donna, stando alle anticipazioni sulla puntata Una vita in onda oggi 13 gennaio 2022, chiederà di poter vedere il consorte come sua ultima volontà prima della sentenza. L'avvocato, contrariamente a quanto si potesse pensare, deciderà di andare a trovarla per scrupolo di coscienza. Nel frattempo, Miguel si confiderà con suo nonno Roberto e Sabina dirà al nipote di stare attento ad Anabel. Una vita, trama 13 gennaio 2022: Genoveva chiede di poter vedere Felipe Il commissario Mendez si recherà in carcere a trovare Genoveva e la provocherà con le sue domande e le sue insinuazioni. ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 13 gennaio 2022), dopo aver gridato vendetta nei confronti di Felipe, farà unaalquanto inaspettata al commissario. La donna, stando allesulla puntata Unain onda oggi 13, chiederà di poter vedere il consorte come sua ultima volontà prima della sentenza. L'avvocato, contrariamente a quanto si potesse pensare, deciderà di andare a trovarla per scrupolo di coscienza. Nel frattempo, Miguel si confiderà con suo nonno Roberto e Sabina dirà al nipote di stare attento ad Anabel. Una, trama 13chiede di poter vedere Felipe Il commissario Mendez si recherà in carcere a trovaree la provocherà con le sue domande e le sue insinuazioni. ...

