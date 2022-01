Una Vita anticipazioni 13 e 14 gennaio 2022, la tentazione di Antonito (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nelle puntate di Una Vita in onda il 13 e il 14 gennaio 2022 vedrete come Natalia continuerà ad insidiarsi nella Vita di Antonito. La sorella di Aurelio sembra essere proprio intenzionata ad ottenere quello che vuole, a discapito della povera Lolita e del piccolo Moncho. Nel frattempo Marcos è deciso più che mai a scoprire che cosa è davvero successo a sua moglie Felicia, morta apparentemente per un malore. L’uomo non crede che la donna sia venuta a mancare in modo naturale e vuole vederci chiaro. Dopo aver comunicato le sue intenzioni alla figlia Anabel e alla domestica Soledad, vedrete quest’ultima diventare sempre più nervosa. Nasconde forse qualcosa? Seguite questi episodi anche in streaming collegandovi al sito Mediaset Infinity. ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nelle puntate di Unain onda il 13 e il 14vedrete come Natalia continuerà ad insidiarsi nelladi. La sorella di Aurelio sembra essere proprio intenzionata ad ottenere quello che vuole, a discapito della povera Lolita e del piccolo Moncho. Nel frattempo Marcos è deciso più che mai a scoprire che cosa è davvero successo a sua moglie Felicia, morta apparentemente per un malore. L’uomo non crede che la donna sia venuta a mancare in modo naturale e vuole vederci chiaro. Dopo aver comunicato le sue intenzioni alla figlia Anabel e alla domestica Soledad, vedrete quest’ultima diventare sempre più nervosa. Nasconde forse qualcosa? Seguite questi episodi anche in streaming collegandovi al sito Mediaset Infinity. ...

