"Una bomba sexy". Fiorentina in tilt, la bionda che sconvolge la Viola: in spogliatoio... la riconoscete? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Oltre a Valentina Giacinti e Veronica Bouquet provenienti dal Milan, il nuovo acquisto per la Fiorentina Women si chiama Ronja Aronsson e arriva dalla Svezia. Alla rosa di Patrizia Panico, un “bel” colpo di mercato, con la giocatrice che arriva dal Linkopings e gioca in difesa. E così, in tanti a Firenze la stanno tenendo sott'occhio, seguendola sui social. I tifosi sono estasi, la calciatrice è davvero sexy e i suoi social sono stati presi d'assalto. Tanto che nel giro di pochi minuti, il suo nome è iniziato a circolare sui sociale e nei gruppi (non solo quelli di appassionati calcio femminile), e di lei si parlava più per l'avvenenza che per le indubitabili e riconosciute doti calcistiche. La presentazione della calciatrice - Intanto la calciatrice, sui social del club Viola, si è già presentata: “Ho giocato in Svezia per 10 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Oltre a Valentina Giacinti e Veronica Bouquet provenienti dal Milan, il nuovo acquisto per laWomen si chiama Ronja Aronsson e arriva dalla Svezia. Alla rosa di Patrizia Panico, un “bel” colpo di mercato, con la giocatrice che arriva dal Linkopings e gioca in difesa. E così, in tanti a Firenze la stanno tenendo sott'occhio, seguendola sui social. I tifosi sono estasi, la calciatrice è davveroe i suoi social sono stati presi d'assalto. Tanto che nel giro di pochi minuti, il suo nome è iniziato a circolare sui sociale e nei gruppi (non solo quelli di appassionati calcio femminile), e di lei si parlava più per l'avvenenza che per le indubitabili e riconosciute doti calcistiche. La presentazione della calciatrice - Intanto la calciatrice, sui social del club, si è già presentata: “Ho giocato in Svezia per 10 ...

igor60114330 : @Marilubarberio Che figa ?????? sei una bomba sexy ?????? corpo tutto da baciare e non solo ?????????????????? - romatrueproject : #ValeriaMarini che dopo lo scoop su #Corona non vuole più separarsi da #Urtis perché ha capito che sarà una bomba. #gfvip - Mat90896252 : @RadioSubasio @GiordanaAngi @AmorosoOF Grazie @RadioSubasio per questa strepitosa diretta! Una delle più belle di s… - alesco75 : RT @Alex_Piace: Occhio che sta per scoppiare una bomba in #SerieB che può travolgere tutti i vertici della #Figc Sempre ottimo Michele ????… - Alex_Piace : Occhio che sta per scoppiare una bomba in #SerieB che può travolgere tutti i vertici della #Figc Sempre ottimo Mi… -