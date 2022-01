Una badante infedele ha svuotato il conto di un'anziana. A giudizio anche le Poste (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Libretti postali svuotati all'anziana defunta e al figlio invalido: nel mirino degli inquirenti è finita la badante. L'indagine della Guardia di finanza di Pordenone è approdata ieri in udienza preliminare, dinanzi al gup Giorgio Cozzarini. Un nipote e il figlio invalido si sono costituiti parte civile con l'avvocato Giulia Volpatti, che ha chiamato in causa come responsabile civile Poste italiane. La notizia è riportata oggi da Il Messaggero Veneto di Udine. Alla badante Salvina Squizzato, 71 anni, residente a Sacile, difesa dall'avvocato Nisco Bernardi, il pm Andrea Del Missier ha contestato le ipotesi di circonvenzione d'incapace nei confronti dell'anziana e del figlio invalido (ai quali secondo l'accusa sarebbero stati sottratti circa 700 mila euro), autoriciclaggio (per aver trasferito 560 ... Leggi su agi (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Libretti postali svuotati all'defunta e al figlio invalido: nel mirino degli inquirenti è finita la. L'indagine della Guardia di finanza di Pordenone è approdata ieri in udienza preliminare, dinanzi al gup Giorgio Cozzarini. Un nipote e il figlio invalido si sono costituiti parte civile con l'avvocato Giulia Volpatti, che ha chiamato in causa come responsabile civileitaliane. La notizia è riportata oggi da Il Messaggero Veneto di Udine. AllaSalvina Squizzato, 71 anni, residente a Sacile, difesa dall'avvocato Nisco Bernardi, il pm Andrea Del Missier ha contestato le ipotesi di circonvenzione d'incapace nei confronti dell'e del figlio invalido (ai quali secondo l'accusa sarebbero stati sottratti circa 700 mila euro), autoriciclaggio (per aver trasferito 560 ...

Advertising

RosaDeVincenzo3 : @RosaRus79696376 @GrandeFratello Tanto quanto esce deve portare a passeggio la borsetta e porta anche la carrozzell… - Fabio69776443 : @Vince7914 È una badante di @markorusso69 in giro a fare shopping!!?????? - romatrueproject : @VanessaLoveme Perché #Sophie ha bisogno di una badante che le dica cosa deve fare? Diciamo che non si pone nemmeno… - Scatter50091377 : @dottorbarbieri Mi risulta che anche in Italia si stiano somministrando quarte dosi. Nello specifico, questa mattin… - Andreaacquista : RT @MoonLuchy: #zonabianca La @LiciaRonzulli asfaltata da @franborgonovo ... una libidine. Gente così stupida dovrebbe lavorare x me, citta… -