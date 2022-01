Un voto al giorno per il Quirinale, 50 elettori alla volta, massimo 200 in Aula (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un voto al giorno, massimo 200 persone presenti contemporaneamente in Aula alla Camera durante le votazioni per il presidente della Repubblica. Ciascun gruppo parlamentare deciderà chi resterà in proporzione alla sua consistenza. Nelle tribune invece potranno accedere 106 grandi elettori senza contingentamento per gruppo. Per la votazione del presidente della Repubblica nell’Aula di Montecitorio saranno allestiti quattro “catafalchi”, gli stessi utilizzati solitamente per le votazioni segrete per schede, ma dotati di accorgimenti particolari anti Covid. Dovrebbe trattarsi di una luce ultravioletta. alla cerimonia del giuramento del nuovo presidente della Repubblica saranno ammessi tutti i grandi elettori utilizzando ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Unal200 persone presenti contemporaneamente inCamera durante le votazioni per il presidente della Repubblica. Ciascun gruppo parlamentare deciderà chi resterà in proporzionesua consistenza. Nelle tribune invece potranno accedere 106 grandisenza contingentamento per gruppo. Per la votazione del presidente della Repubblica nell’di Montecitorio saranno allestiti quattro “catafalchi”, gli stessi utilizzati solitamente per le votazioni segrete per schede, ma dotati di accorgimenti particolari anti Covid. Dovrebbe trattarsi di una luce ultravioletta.cerimonia del giuramento del nuovo presidente della Repubblica saranno ammessi tutti i grandiutilizzando ...

