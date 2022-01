Un viaggio nei luoghi dove è nata la nuova cabriolet sportiva Mercedes-AMG SL (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo un breve viaggio nella nostra auto sportiva di prova, lasciamo la Interstate 5 per recarci a Carlsbad e, molto probabilmente, la Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ deve avere provato la sensazione di tornare a casa. Tutto è iniziato qui, nell'Advanced Exterior Design Studio della Mercedes. Il luogo esatto in cui il Senior Creative Designer, Christopher Thoms, ha messo su carta la sua visione della nuova SL. Oggi sappiamo che non era l’unico perché il suo progetto doveva partecipare a un concorso interno da cui partire per la produzione della prima SL da sviluppare interamente presso l’AMG, l'azienda tedesca che collabora con Mercedes-Benz alla realizzazione dei modelli sportivi del marchio tedesco, nel piccolo comune di Affalterbach. Per questo gli occhi di Thoms si sono ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo un brevenella nostra autodi prova, lasciamo la Interstate 5 per recarci a Carlsbad e, molto probabilmente, la-AMG SL 63 4MATIC+ deve avere provato la sensazione di tornare a casa. Tutto è iniziato qui, nell'Advanced Exterior Design Studio della. Il luogo esatto in cui il Senior Creative Designer, Christopher Thoms, ha messo su carta la sua visione dellaSL. Oggi sappiamo che non era l’unico perché il suo progettova partecipare a un concorso interno da cui partire per la produzione della prima SL da sviluppare interamente presso l’AMG, l'azienda tedesca che collabora con-Benz alla realizzazione dei modelli sportivi del marchio tedesco, nel piccolo comune di Affalterbach. Per questo gli occhi di Thoms si sono ...

Advertising

lavocedialba : Viaggio nei quartieri di Alba: telecamere e fognature tra le richieste del Vivaro - dario_pelizzari : @ElenaEmme1 Chi attraversa la notte con te è probabile che sia il miglior compagno di viaggio nei giorni di mare calmo. Fonte: esperienza. - anna04382132 : RT @Alice545352: Se chiudo gli occhi ripenso anche a questi istanti: Primi momenti importanti di famiglia. La prima neve di Priscilla. I ri… - Kosunad : @HoaraBorselli In Australia ci è arrivato in gommone con Nadal e Frederer, dopo essere stato seviziato per 2 anni n… - pef_lebowski : RT @salvaetore74: Cade ... La Fredda Neve Nei Nostri Vicoli Mentre Il Nostro Respiro Avvolge I Sentimenti Di Questa Realtà Scinti… -