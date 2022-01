Un Posto al Sole, anticipazioni 14 gennaio: Fabrizio nei guai (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di venerdì 14 gennaio: Fabrizio si ritrova nei guai dopo aver scelto di dire la verità. Tra Rossella e Riccardo rischia di calare definitivamente il sipario. La ragazza non ha per niente gradito la mezza verità detta dal dottor Crovi. In particolare, la figlia di Silvia e Michele si è domandata fino a quando l’uomo avrebbe continuato a tenerle nascoste informazioni tanto importanti se Virginia non lo avesse raggiunto a Napoli. Fabrizio, il compagno di Marina Giordano (via screenshot)La preoccupazione di Rossella riguarda il comportamento di Riccardo. Il non averle subito chiarito la sua situazione sentimentale adesso appare molto sospetto. Virginia inoltre è a Napoli e non ha intenzione di mollare la ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 13 gennaio 2022) Unaldella puntata di venerdì 14si ritrova neidopo aver scelto di dire la verità. Tra Rossella e Riccardo rischia di calare definitivamente il sipario. La ragazza non ha per niente gradito la mezza verità detta dal dottor Crovi. In particolare, la figlia di Silvia e Michele si è domandata fino a quando l’uomo avrebbe continuato a tenerle nascoste informazioni tanto importanti se Virginia non lo avesse raggiunto a Napoli., il compagno di Marina Giordano (via screenshot)La preoccupazione di Rossella riguarda il comportamento di Riccardo. Il non averle subito chiarito la sua situazione sentimentale adesso appare molto sospetto. Virginia inoltre è a Napoli e non ha intenzione di mollare la ...

M_Frassi : @marcocongiu È solo questione di tempo, alla fine le cose vanno a posto da sole. - lilmarchu : @GOLDENSE0K nn ce la faccio più sono 22 anni che vedono un posto al sole a palla in tv tutte le sere?? - MariachiaraFal1 : Ma 'Un posto al sole' che sta palesemente copiando la storyline di Rossella a Grey's Anatomy?! #upas - GOLDENSE0K : che antipatica la ex moglie di coso d un posto al sole - GOLDENSE0K : se questa vita siamo noiii lascia le cose che non vuoii è così poco il tempo per amare e un posto al sole ancora ci saràaaaaa -