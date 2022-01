Un posto al sole, anticipazioni 13 gennaio: Virginia affronta Rossella (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ad Un posto al sole, Virginia dichiarerà guerra a Rossella. La donna è partita da Bolzano per incontrare Riccardo e provare ancora una volta a ricucire il loro rapporto, ma il medico le ha ribadito di non avere alcuna intenzione di tornare con lei dopo che lo ha tradito con suo fratello. Virginia, però, come rivelano le anticipazioni di oggi, giovedì 13 gennaio, sarà determinata a riconquistare Crovi e non esisterà a scagliare la sua rabbia e la sua frustrazione su Rossella. Tra le due donne, infatti, ci sarà un aspro confronto e la Graziani rimarrà profondamente scossa e turbata dalle parole dell'ex moglie di Riccardo, che le dirà apertamente di non essere intenzionata a farsi da parte. Intanto, Roberto e Lara appariranno sempre più uniti e in ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ad Unaldichiarerà guerra a. La donna è partita da Bolzano per incontrare Riccardo e provare ancora una volta a ricucire il loro rapporto, ma il medico le ha ribadito di non avere alcuna intenzione di tornare con lei dopo che lo ha tradito con suo fratello., però, come rivelano ledi oggi, giovedì 13, sarà determinata a riconquistare Crovi e non esisterà a scagliare la sua rabbia e la sua frustrazione su. Tra le due donne, infatti, ci sarà un aspro confronto e la Graziani rimarrà profondamente scossa e turbata dalle parole dell'ex moglie di Riccardo, che le dirà apertamente di non essere intenzionata a farsi da parte. Intanto, Roberto e Lara appariranno sempre più uniti e in ...

