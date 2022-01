Ultimissima - Koulibaly minaccia di lasciare la Coppa d' Africa

(Di giovedì 13 gennaio 2022)dila competizione, caos in ritiro. Come riporta il quotidiano Record , kalidouaveva chiesto di essere tamponato di nuovo, così che, in caso di esito negativo, avrebbe potuto ricongiungersi ai compagni di squadra per scendere in campo contro ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ultimissima Koulibaly

Forzazzurri

minaccia di lasciare la competizione, caos in ritiro. Come riporta il quotidiano Record , kalidouaveva chiesto di essere tamponato di nuovo, così che, in caso di esito negativo, avrebbe potuto ricongiungersi ai compagni di squadra per scendere in campo contro la Guinea. Il difensore ...Negli azzurri forfait, come dettto, della tigre Osimhen e Insigne nell'ora che però ... Di Lorenzo, Rrahmani,e Mario Rui dinanzi a Ospina. Fischia Fabbri. LA PARTITA Cornice di ...Situazione caotica nel ritiro della nazionale senegalese alla vigilia della seconda partita in Coppa d’Africa contro la Guinea. Secondo quanto riportato dal quotidiano senegalese Record quest’oggi, Ka ...Secondo quanto riportato dal quotidiano senegalese Record, Kalidou Koulibaly avrebbe minacciato di lasciare la nazionale. Situazione caotica nel ritiro della nazionale senegalese alla vigilia della se ...