Ultime Notizie Serie A: le parole di Sacchi su Inter Juve, sirene spagnole per Vlahovic (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.40 – Genoa, visite e firme per Calafiori. – Altro innesto per i rossoblù nel mercato invernale. La notizia Ore 9.30 – Vezzali sul protocollo: «Procedura uniforme per salvaguardare i campionati». – Il Sottosegretario allo Sport parla del nuovo protocollo. Le parole Ore 9.20 – Fiorentina, sirene spagnole per Vlahovic e Milenkovic. – L’Atletico Madrid sulle tracce dei due talenti serbi. La notizia Ore 8.40 – Sacchi su Inter Juve: «Ha vinto la squadra che ha creato di più» – L’ex allenatore del Milan ha parlato della Supercoppa. Le parole Ore 8.20 – ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.40 – Genoa, visite e firme per Calafiori. – Altro innesto per i rossoblù nel mercato invernale. La notizia Ore 9.30 – Vezzali sul protocollo: «Procedura uniforme per salvaguardare i campionati». – Il Sottosegretario allo Sport parla del nuovo protocollo. LeOre 9.20 – Fiorentina,pere Milenkovic. – L’Atletico Madrid sulle tracce dei due talenti serbi. La notizia Ore 8.40 –su: «Ha vinto la squadra che ha creato di più» – L’ex allenatore del Milan ha parlato della Supercoppa. LeOre 8.20 – ...

