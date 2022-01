UeD | Gemma Galgani poco presa da Stefano | ' le ha detto delle cose tremende'

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Messa da parte la scelta di Roberta, nel corso della puntata del 13 gennaio di Uomini e Donne,ha avuto modo di parlare della nuova conoscenza di nome. In apertura, però, c'è stato un siparietto tra la dama piemontese e Tina Cipollari. Quest'ultima ha puntata gli occhi sulla scollatura della, facendole notare come un seno risultava 'sceso' rispetto all'altro. L'opinionista non solo ha invitato la donna a fare una revisione, visto che sono passati dei mesi da quando si è sottoposta all'intervento, ma le ha fatto notare che il suo seno è più naturale del suo. Uomini e Donne,invitaad andarci piano Archiviata la parte in cuie Tina discutevano del seno, Maria ha parlato die del fatto che l'uomo ...

