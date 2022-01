Ucraina, altro che ruolo dell’Ue, Borrell sul carro atlantico (Di venerdì 14 gennaio 2022) Di fronte alle tensioni che circondano l’Ucraina, un paese in cui da sette anni abbondanti è in corso una guerra civile che ha già fatto più di tredicimila vittime e due milioni di profughi, l’Alto responsabile per la Politica estera europea, Josep Borrell, ha detto ieri a Brest che «non ci saranno negoziati sotto la pressione militare della Russia». UNA DICHIARAZIONE inattesa e preventiva di impotenza, dal momento che l’Ucraina chiede con forza l’ingresso nella Nato, e la Russia considera … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Di fronte alle tensioni che circondano l’, un paese in cui da sette anni abbondanti è in corso una guerra civile che ha già fatto più di tredicimila vittime e due milioni di profughi, l’Alto responsabile per la Politica estera europea, Josep, ha detto ieri a Brest che «non ci saranno negoziati sotto la pressione militare della Russia». UNA DICHIARAZIONE inattesa e preventiva di impotenza, dal momento che l’chiede con forza l’ingresso nella Nato, e la Russia considera … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

