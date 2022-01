Ucciso Khalid Balti | negoziatore tra talebani pakistani e Islamabad

Advertising

radio3mondo : Alto leader talebano pakistano ucciso in Afghanistan: Ufficiale. Khalid Balti, ex portavoce di Tehreek-e-Taliban Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso Khalid

Sicurezza internazionale

Un leader dell'organizzazione dei talebani pakistani,Balti, chiamato Mohammad Khurasani, è statonella provincia orientale di Nangarhar, in Afghanistan, secondo quanto annunciato da un alto funzionario di sicurezza pakistano, il 10 gennaio.Un alto dirigente del gruppo islamista pachistano Tehreek - i - Taliban Pakistan (TTP),Balti alias Mohammad Khorasani, è statonella provincia orientale di Nangarhar in Afghanistan, come ha confermato lunedì scorso un alto funzionario della sicurezza pachistana alla stampa ...C’è un giallo nato qualche giorno nella provincia afgana di Nangarhar lungo la Durand Line, la frontiera maledetta tra Pakistan e Afghanistan. Riguarda l’uccisione di uomo che rischia di complicare la ...Il portavoce dei talebani pachistani del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), Khalid Balti, è stato ucciso in un agguato da uomini armati nella provincia di Nangarhar, in Afghanistan. Ne danno notizia le ...