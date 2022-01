TyCSports | Dybala ha deciso di non rinnovare il contratto con la Juventus

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Secondo quanto riferisce, Paulohadi nonil suocon la. Il club ha in mente di proporgli una nuova offerta a febbraio, a condizioni più svantaggiose di quella trattata fino a qualche settimana fa. All’argentino la mossa del club non è piaciuta. “Pauloè determinato a nonil, che scade il 30 giugno di quest’anno.Ora, l’attaccante inizierà ad ascoltare le offerte di altri club. La Joya, 28 anni, aveva raggiunto un accordo per prolungare il suo rapporto con la Vecchia Signora. Tuttavia, i dirigenti hanno cambiato le condizioni e non c’è stata soluzione nei nuovi colloqui tra le parti. In questo contesto, a meno di un cambio radicale da parte della ...