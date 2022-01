Tutto sul film su Laura Pausini e sul nuovo singolo Scatola

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Unsudiventerà realtà molto presto. Ad anticiparlo sarà il. Ma non chiedete date di uscita precise: non sono ancora state comunicate e non tarderanno ad arrivare prossimamente tutte le comunicazioni ufficiali del caso. Poche sono le informazioni a proposito delche racconterà ai fan (e non) diil mondo la vita e la carriera di una delle artiste italiane più amate. Ciò che è certo è che verrà anticipato da uninedito che farà parte proprio di questa speciale produzione. Oggi è una giornata particolarmente ricca di annunci per i fan diche possono festeggiare due notizie importanti. Le vediamo nel ...